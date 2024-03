Nel corso della diciassettesima edizione del Grande Fratello, andata in archivio con la vittoria di Perla Vatiero, una nota conduttrice si è esposta in più occasioni in merito al pessimo comportamento che alcuni concorrenti hanno avuto nei confronti di Beatrice Luzzi.

Rita Dalla Chiesa ha sempre preso le difese dell’attrice, soprattutto quando quest’ultima veniva isolata e messa in discussione anche per il suo ruolo di mamma. Adesso, la conduttrice è tornata a parlare degli ex gieffino anche ora che il GF è terminato.

“Imbarazzanti tutti gli ex del Grande Fratello che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano? È finita la trasmissione, fra un po’ saranno dimenticati anche loro. A parte la grande vittoria di Beatrice Luzzi. La normalità della vita è un’altra cosa”.

Molti hanno concordato con la Dalla Chiesa, eccezion fatta per un utente, che ha scritto: “Io rimango perplessa molto. Perché per una parlamentare pagata dagli italiani non credo che commentare la vittoria del Grande Fratello sia di aiuto e sostegno per il paese e per i cittadini”.

Rita ha spiegato che anche lei ha una vita e che quando vuole rilassarsi guarda la televisione: “Sbaglia. Quando torno a casa la sera tardi dal Parlamento, ceno su un vassoio e guardo la tv. Dimentica che ho fatto televisione per 35 anni. Mi rilasso cosi’. Di problemi gravissimi parlo tutti i giorni, e cerco anche di risolverne qualcuno. Non le permetto di giudicarmi”.