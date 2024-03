Nella puntata odierna di Uomini e Donne, è tornata in studio Beatriz D’Orsi, la non scelta di Brando Ephirikian. L’ex corteggiatrice è stata richiesta espressamente dal nuovo tronista Daniele Paudice, che ha chiesto alla redazione se poteva richiamare la ragazza affinché diventasse una sua corteggiatrice.

“Per quel poco che ho visto quando non sei stata scelta, siccome mi sentivo che tu non venivi scelta avevo detto alla redazione che nel caso… Sono sincero, cioè lo pensavo. So che adesso è prematura questa cosa, però se a te fa piacere... Prenditi il tuo tempo, capisco”, ha detto Daniele. Ma Beatriz, reduce dalla delusione con Brando, ha gentilmente declinato l’invito.

Beatriz rompe il silenzio dopo la scelta di Brando

“Ci tenevo a ringraziare a cuore aperto e senza filtri (mai stata in grado di averne) tutti quanti per i bei messaggi commoventi, dolci, delicati ed empatici che sto continuando a ricevere costantemente. E non mi riferisco solamente alla giornata di ieri, bensì anche a tutti gli altri giorni durante la longevità del percorso. Cercherò di rispondere a ciascuno privatamente, ma finché non vedrete una risposta spero voi possiate nel frattempo apprezzare questo ringraziamento pubblico.

P. s.: essendo che in molti me lo state chiedendo giustamente mi sento di rassicurarvi dichiarando che sto bene, per davvero. Vi lascio una foto dell’altra sera felice e spensierata perché la vita continua”.