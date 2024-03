Andata in archivio la diciassettesima edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini, ai microfoni dei canali social del reality show, ha tirato le somme. Il conduttore ha espresso la sua opinione riguardo ai concorrenti, alle dinamiche che ci sono state e ai momenti più emozionanti.

In merito al gieffino che si è dato di più, Signorini ha fatto (ovviamente) il nome di Beatrice Luzzi, arrivata seconda alle spalle di Perla Vatiero, ma per la maggior parte dei telespettatori e dell’opinione pubblica la vera vincitrice di questa edizione del GF. “Sicuramente Beatrice è stata uno dei motori di questa edizione”, ha sottolineato il conduttore, che ha dato importanza anche alle figure di Perla, Sergio D’Ottavi, Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Rosy Chin.

Quello che lo ha sorpreso di più è stato Alessio Falsone: “Piaccia o no, è stato un bell’acquisto”. E su Perla e Greta: “Sono entrate da nemiche e sono uscite come migliori amiche”. Per quanto riguarda il momento più commovente, Alfonso ha parlato dell’incontro tra Stefano Miele e sua madre. Menzione speciale anche per Giampiero Mughini: “E’ una voce fuori dal coro, un contributo importantissimo a questa edizione”.