Come ogni post Grande Fratello che si rispetti non mancano le polemiche. Secondo alcuni rumor, infatti, ci sarebbe stata della tensione tra alcuni ex concorrenti dietro le quinte di Verissimo. Pare che un ex’gieffina non avrebbe salutato gli ex coinquilini e avrebbe chiesto di poter realizzare da sola l’intervista con Silvia Toffanin.

A lanciare l’indiscrezione sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza: “Pare che una vippona non abbia salutato gran parte del cast del Grande Fratello dietro le quinte di un programma. E ha chiesto di essere intervistata da sola (ma non sappiamo se è stata accontentata)”.

Intanto, sui social, gli utenti stanno facendo delle supposizioni su chi potrebbe essere l’ex gieffina in questione, in molti ritengono possa trattarsi di Simona Tagli, ma fino ad ora non esiste alcuna conferma al riguardo.

Intanto, nelle scorse ore, si è parlato di una presunta rissa tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi che si sarebbe verificata durante il consueto party organizzato dalla produzione per celebrare la conclusione del reality show. Al riguardo, Stefano Miele e Valentina Modini, in due diverse dirette su Instagram, non hanno di fatto smentito che qualcosa tra i due ex gieffini sia accaduto, anche se hanno preferito non sbilanciarsi ed entrare nel dettaglio.

Inoltre, nel corso di una live sui social, Angelica Baraldi ha rivelato che è nata una chat Whatsapp con i concorrenti di questa edizione del GF. Tuttavia, pare che Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli non facciano parte del grippo. Il motivo? Stando a quanto affermato da Angelica, nessuno avrebbe i loro numeri telefono.