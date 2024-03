Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, dopo a messa in onda della puntata di Uomini e Donne con la scelta del tronista, possono finalmente godersi la loro relazione alla luce del sole.

Di recente, la coppia ha pubblica il loro primo post social condiviso. Una serie di immagini che, però, come riportato da IsaeChia.it, non ha generato esclusivamente complimenti a apprezzamenti, ma anche critiche. A far storcere il naso è stata una foto in cui Raffaella appare in slip.

Sui social, alcuni utenti hanno iniziato a rivolgere commenti poco carini nei confronti dell’ex corteggiatrice, mettendo anche in dubbio i sentimenti di Brando che “permette a tutti di farla vedere in mutande”. C’è chi dà alla Scuotto della “esibizionista”, altri invece hanno scritto che non sono interessati a sapere se “avete già sc*pato”.

La replica di Raffaella non si è fatta attendere: “Un paio di slip imbarazzano i vostri cervelli arretrati. Quindi dinanzi le foto in bikini chiudete gli occhi? Mi fate fare tante risate”.