Heidi Baci si è sposata al Grande Fratello albanese con Romeo Veshaj. Dopo l’esperienza al Grande Fratello italiano (che è terminata non senza polemiche), l’ex gieffina è approdata nel reality show del suo Paese d’origine. Qui, all’interno della Casa, ha conosciuto Romeo, con il quale si è creata sin da subito una sintonia particolare.

Dopo giorni trascorsi insieme tra liti e battibecchi, i due si sono baciati. Numerosissimi fan italiani di Heidi continuano ancora oggi a seguirla al GF albanese e, negli ultimi giorni, su X (ex Twitter) molti utenti hanno commentato un evento che ha visto protagonista l’ex gieffina e Romeo. I due, infatti, nelle ultime settimane parevano essersi allontanati con l’obiettivo di mettere un punto alla loro relazione. Entrambi, però, hanno sofferto molto e così, in questi giorni, si sono riavvicinati. E come spesso accaduto nelle passate edizioni del reality, ieri si è anche celebrato il loro “matrimonio”.

“Heidi Baci e Romeo Veshaj si sono sposati”, si legge sui social dove compaiono i video che la pagina ufficiale del Big Brother Vip ha condiviso per raccontare questa loro tradizione.

