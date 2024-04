Domani sera andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Belve. Al cospetto di Francesca Fagnani ci saranno Loredana Bertè, Carla Bruni e Matteo Salvini.

Ieri, la conduttrice è stata ospite di Mara Venier a Domenica In ed ha fornito alcune anticipazioni. La Fagnani ha anche rivelato che Fedez sarà suo ospite nella seconda puntata e che, nel corso dell’intervista, l’ha trovato particolarmente loquace e pronto a rispondere a tutte le domande senza risparmiarsi. Di seguito le sue parole riportate da Biccy.it.

“Il successo di Belve? Io ancora adesso mi meraviglio dell’affetto che circonda questo programma. Non so nemmeno come ho agganciato i ragazzi, il pubblico giovane. Come mai vengono tutti da me a farsi intervistare? Oddio, adesso è diventato più facile, all’inizio era un po’ più complicato. Era un modo più rude di intervistare, ora vengono sapendo dove arrivano.

Arrivano terrorizzati, ho visto gente bere alcol prima di entrare. Isabella Ferrari tremava prima di entrare, ma non era l’unica. Matteo Salvini lo vedrete, non era nelle sue vesti classiche, ha avuto un approccio diverso. All’inizio mi chiedevano i tagli, adesso no. Hanno capito che andare senza paracadute è tutto sommato un’operazione simpatia. A Belve funziona anche inciampare, a casa si riconoscono perché siamo tutti imperfetti. Se qualcuno è stato più difficile? A me lo scontro non spaventa, ma non c’è mai stata una litigata. Anche con Asia Argento mi è piaciuto lo scambio. Secondo me è peggio quando manca l’empatia, a me uccide la noia, non l’antipatia. Meglio un carattere forte che annoiarsi durante l’intervista.

Poi nella seconda puntata ci sarà anche Federico. Sì, ho già registrato con Fedez. Com’è stato? Devo dire molto intenso. Lui è stato molto loquace, è arrivato tanto disponibile ed è stato molto generoso nel raccontarsi, non si è risparmiato”.