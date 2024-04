Anche se il Grande Fratello si è concluso da poco più di una settimana, continuano a fioccare indiscrezioni sui protagonisti della diciassettesima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Questa volta, al centro delle ultime voci, sono finiti Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che dopo un infinito tira e molla sono tornati ad essere una coppia. Anche se la terza “incomoda” Greta Rossetti torna ad “intrufolarsi” tra i Perletti. In che modo? A quanto pare, a Mirko proprio non andrebbe giù il rapporto nato nella Casa di Cinecittà tra la sua attuale fidanzata e la sua ex fidanzata. Una sorta di gelosia che, se venisse confermata, potrebbe far esplodere l’ennesimo caso.

Ora che Perla e Mirko sono tornati insieme, si vocifera che lui vorrebbe alzare un muro tra la giovane campana e l’ex tentatrice. Questo, almeno, è quello che ha rivelato Deianira Marzano su Instagram: “Pare che un ex gieffino voglia mettere un punto all’amicizia tra la sua fidanzata e un altro/a concorrente”. Niente nomi, ma gli utenti sono abbastanza sicuri che si tratti di Mirko, Perla e Greta. Dopotutto, si sa che Brunetti non è rimasto in buoni rapporti con la Rossetti, ed è dunque facile immaginare come potrebbero andare le cose. Il ristoratore rietino che magari dice alla Vatiero di archiviare l’amicizia con Greta, e Perla che potrebbe non assecondare la richiesta del fidanzato.

Difficile comprendere, da fuori, cosa accadrà nella coppia più mediatica degli ultimi mesi. Quel che è certo è che i protagonisti del triangolo che ha caratterizzato l’ultima edizione del Grande Fratello potrebbe regalare nuovi colpi di scena.