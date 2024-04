Dopo un lungo percorso, durante il quale sembrava essere la favorita alla scelta, Beatriz D’Orsi, invece, ha dovuto prendere atto che a lasciare Uomini e Donne insieme a Brando Ephrikian è stata Raffaella Scuotto. L’ex corteggiatrice non ha nascosto la sua grande delusione anche se, come da lei stessa affermato, era consapevole ormai da diverse settimane che non sarebbe stata lei la scelta dell’ex tronista.

In un’intervista al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filiippi, Beatriz ha raccontato cosa ha fatto per tirarsi su di morale dopo la mancata scelta da parte di Brando. L’ex corteggiatrice ha spiegato di essere rientrata a casa piuttosto tardi ma, poco dopo, è stata raggiunta dai suoi amici più cari che le hanno portato hamburger e gelato, aiutandola a superare quel momento difficile.

Beatriz ha poi raccontato di non essersi affatto pentita del suo percorso e di come si è mostrata davanti alle telecamere. E’ sempre stata la stessa, e se avesse provato a controllare le sue reazioni, Brando non avrebbe mai avuto l’opportunità di conoscerla veramente. Ha preferito mostrare sia i pregi che i difetti piuttosto che fingere di essere un’altra persona.

Per quanto riguarda, invece, gli scontri con Tina Cipollari, Beatriz ha voluto smorzare le polemiche ringraziando l’opinionista in quanto, grazie al carattere forte di quest’ultima, è riuscita a migliorare come persona.