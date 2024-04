Nel corso della terza puntata del Serale di Amici 23, Lucia Ferrari è finita al ballottaggio con Sofia Cagnetti, e ha dovuto abbandonare il talent di Maria De Filippi. La ballerina, però, ha avuto modo di consolarsi, visto che le è stata assegnata una borsa di studio e un contratto di lavoro in Canada, dove sarà impegnata, a partire dalla prossima estate, con un’importante compagnia di danza. Dopo l’eliminazione, Lucia è tornata sui social ed ha scritto un lungo post in cui ha citato i compagni di classe, Emanuel Lo e Maria De Filippi.

Le parole di Lucia Ferrari dopo l'eliminazione ad Amici 23

“Un viaggio piena di giornate emozionanti quanti difficili, persone sconosciute che sono diventati come famiglia, e lotte costanti contro noi stessi per raggiungere il nostro sogno; vivere per l’arte. Questo posto mi ha veramente cambiato la vita, e mi sento incredibilmente fortunata di averla vissuta.

Ringrazio tutte le persone che stanno dietro a questa macchina enorme. Che si prendono cura di noi ogni giorno anche quando abbiamo rotto le scatole. Tutti gli autori, produzione, redazione, tecnici, e tanti altri che erano a disposizione ogni giorno per far in modo che noi stavamo bene. Mi sento fortunata di aver incontrato ogni uno di voi.

Ringrazio tutti i coreografi e professionisti che in questi mesi sono diventati mentori per me ed esempi per quello che vorrei essere nel futuro. Dico grazie ad Emanuel Lo per essere stato il miglior prof che mi poteva mai capitare. Ogni sala prove con te, ogni discorso che mi hai fatto, ogni volta in cui i mi sentivo che tu credessi in me, mi ha aiutato a credere in me stessa non solo all’interno di questo percorso. Grazie di tutto.

Ringrazio Maria, che anche se ha mille robe da fare prende il tempo per conoscerci uno per uno, darci i suoi preziosi consigli e pareri, e per averci regalato un’opportunità come nessun’altra. Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio, che siete diventati come una famiglia. Ho una grande stima per ognuno di voi e vi voglio troppo bene.

Sono fiera di essermi mostrata per quella che sono e per aver ritrovato parti di me stessa che avevo persa prima di questa esperienza. Ce l’ho data tutta e posso dire di non aver rimpianti, e questo è l’importante. Ora è il momento per andare avanti”.