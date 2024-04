Marco Maddaloni è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il judoka partenopeo, che in passato a trionfato a L’Isola dei Famosi e Pechino Express, ha parlato della sua avventura nella Casa di Cinecittà in un’intervista a Coming Soon.

“ll Gf è la morale del mio percorso televisivo: a volte bisogna perdere per vincere. Tutti i ragazzi della Casa si sono affezionati a me, mi hanno protetto come anche io ho fatto con loro. Non me l'aspettavo, non avrei mai pensato che persone di 20 anni potessero legarsi a me in questo modo. Io ho cercato sempre di essere me stesso, sono una persona che si mette sempre a disposizione e in discussione, anche perché penso che la vita ti ripaga con la stessa moneta. In molti ho ritrovato un Marco Maddaloni più giovane. Quando ho fatto Pechino Express sono partito con Rosolino, che è una persona eccezionale. Sognavo di avere una vita come la sua. Lui in quel percorso mi ha aiutato tanto e io ho cercato di fare lo stesso con i ragazzi del Gf.

Se ho dei rimpianti? No, sono felice del mio percorso. Mi dispiace di non averlo portato a termine, ma ho fatto l'unica scelta che potevo fare. Da sportivo, però, ci sono rimasto male. Avendo già vinto altri due reality, mancavano venti giorni alla fine del Gf, sicuramente ero uno dei potenziali vincitori. Ai ragazzi della Casa io ho sempre detto che noi eravamo dei giocatori, stavamo facendo un concorso a premi, una competizione dove alla fine restava solo una persona e questo, vuoi o non vuoi, ci rendeva dei giocatori. A me non interessava vincere, ma finire il percorso e accompagnarli più avanti possibile”.

E sulla vittoria di Perla Vatiero, Maddaloni ha detto: “Dei finalisti, chiunque si sarebbe meritato la vittoria. Dopo sette mesi nella Casa, che sono davvero tanti, ognuno di loro aveva creato dei contenuti. Ha vinto Perla perchè ha un pubblico molto vasto, che la ama molto. Non credo a quelli che dicono che era tutto pilotato. Perla è stata la più votata, lei ha un seguito non indifferente fuori, i Perletti sono tantissimi. Poi lei e Mirko venivano da Temptation Island, il pubblico conosceva già la loro storia. Poi, non dimentichiamoci che la Campania è la Campania eh (ride ndr), quando la tifoseria campana si muove non ce n’è per nessuno. Sono felice per Perla, le voglio molto bene”.

Infine, Marco Maddaloni svela se qualcuno dei suoi ex coinquilini l’ha deluso: “No, deluso no. Sapevo che con alcuni sarebbe andata a finire così. Sono molto felice perché, nel loro piccolo, si stanno facendo sentire tutti. Stiamo spesso insieme con Mirko e Perla, Angelica e Riccardo, Ciro, Paolo e Letizia... molti legami sono diventati importanti e privati. Ci siamo sentiti con Massimiliano e ci siamo ripromessi di vederci presto. Vedrò Vittorio per il suo compleanno. I rapporti che avevo in Casa li sto mantenendo anche fuori con l'unica differenza che lì ci vedevamo 24 ore su 24. Ora siamo ritornati alla normalità, ognuno ha il suo lavoro, io ho tre figli e ci tengo a essere un padre presente. Mi risulta difficile stare dietro ad alcune dinamiche".