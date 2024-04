Sembra essere tornato il sereno tra la madre di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Nelle passate settimane, quando era ancora in corso la diciassettesima edizione del Grande Fratello, Marcella Bonifacio si era detta totalmente contraria alla storia tra la figlia e il surfista laziale, mandando a quel paese anche il fandom della coppia, i Sergetti.

Stando, però, a quanto emerse da una storia pubblicata da Greta su Instagram, sembra che la madre dell’ex tentatrice sia tornata sui suoi passi. I due ex gieffini, infatti, hanno trascorso una giornata insieme alla famiglia di lei al Lido di Jesolo, e tutti sono apparsi sorridenti e affiatati. Non è ancora chiaro se anche il fratello di Greta, Josh Rossetti, abbia deciso di seppellire l’ascia di guerra, visto che nelle passate settimane si era scagliato a più riprese contro Sergio.

Josh Rossetti contro Sergio D’Ottavi

“Greta vede ciò che vede, ma non ciò che vediamo noi. Vede il lato di Sergio che la coccola, le sta vicino, ma da fuori noi vediamo le clip dove fa comunella con Beatrice. E io ho capito benissimo che è una dinamica. Se non ci fosse mia sorella, Sergio lì dentro cosa farebbe? Neanche a lavare i piatti. Lui è ancora lì dentro perché è aggrappato a lei. Si stanno unendo in amicizia, non per altro perché mia sorella la conosco e non è il suo tipo. Guardiamo gli ex di mia sorella, ha un canone abbastanza… bella com’è! Poi mi diranno che guardo solo la bellezza, ma non guardo solo quello.

A me sembra di vedere due gemelli siamesi: lei si muove e lui la segue, è la sua ombra. Anche meno! Noi siamo fatti così: lo stuzzicare, giocare, è un gioco soprattutto all’interno della Casa. Ma io lo so, non è il suo tipo e non lo sarà mai. Impossibile! Se le mi dicesse che le piace? Le dico ‘buon per te’. Lei è libera di fare quello che vuole, ma non avrò mai il rapporto che ho avuto con i suoi ex, perché io ho visto che lui con Beatrice fa comunella e lei gli dice ‘Dai baciala, fai una dinamica’. Sergio fa quello che gli viene chiesto”.