Lo staff di Tonia Romano, attraverso un post su Facebook, ha rotto il silenzio circa le condizioni di salute della naufraga “non famosa” che ha deciso di abbandonare anzitempo l’Isola dei Famosi. Con un messaggio, Miss Mamma Campania ha fatto sapere di aver voluto tutelare la sua salute per potersi dedicare ai suoi figli: “La situazione non è grave, sto bene. Ma devo crescere due figli da sola”.

“Cari amici, come aveto saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all'Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai da sola. Li ringrazio infinitamente”.

Durante la puntata di esordio della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria aveva svelato che quattro naufraghi “nip” erano sbarcati in Honduras già da 48 ore, ovvero Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. Sarebbero dovuti essere cinque con Tonia Romano, ma quest'ultima non si è presentata, nonostante comparisse già tra le foto dell'archivio ufficiale del programma. È stata la conduttrice a svelare il motivo dell'assenza: “Ha avuto un problema di salute e non è potuta essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”.