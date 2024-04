A L’Isola dei Famosi, con il passare delle ore, aumenta l’insofferenza di Greta Zuccarello nei confronti di Artur Dainese e viceversa. I due naufraghi, nel corso della prima puntata, si sono scontrati per diventare leader ma, davanti al parimerito, il resto nei naufraghi ha votato per alzata di mano decretando la vittoria della ballerina. Arrivata in spiaggia, quest’ultima ha commentato: “Sono la prima leader de L’Isola dei Famosi, non me lo aspettavo ma lo speravo. Non voglio primeggiare su nessuno, voglio prendere solo il meglio dai miei compagni”. Una gioia condivisa con tutto il resto dei compagni, tranne che con Artur, palesemente contrariato: “Se la sente leader adesso e ok, ci sta. Mi ha tirato un paio di frecciatine ma vedremo solo vivendo se queste frecciatine non tornano da lei”, ha commentato l’ex concorrente di Supervivientes. Un nuovo scontro fra i due è avvenuto anche durante il secondo giorno, quando Dainese ha criticato il modo di aprire il cocco di Samuel Peron. “Hai fatto 12 settimane qua in Honduras, insegnaci tu ad aprire il cocco”, ha sbottato il ballerino. “Se vi voglio insegnare sbaglio e mi nominate, se sbagliate voi mi dite che avrei dovuto insegnarvi!”, ha replicato Artur. Un ragionamento che non è piaciuto a Greta che ha subito sbottato: “Sei troppo arrogante Artur, non ti tiro frecciatine, ti rispondo a quello che dici. Non vuoi avere un confronto, non riesci ad ascoltare. Non parli, attacchi”.

La Zuccarello, poi, si è resa protagonista di una scenata anche perché “è stata tagliata col macete” da Artur. In basso il video