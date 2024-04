Greta Rossetti e Perla Vatiero, ex rivali in amore, si sono ritrovate nella Casa del Grande Fratello e hanno costruito una splendida amicizia. L’ex tentatrice è tornata nuovamente a parlare della storia con Mirko Brunetti, sottolineando che non si trattava di amore ma di una forte infatuazione.

“L’ho capito quando siamo riuscite a parlare di Mirko in serenità, quando Perla è riuscita ad aprirsi e fidarsi di me - ha sottolineato Greta in un'intervista a SuperGuidaTv -. Ha cercato subito di capirmi, di venirmi incontro, di aiutarmi nelle mie fragilità.

Da quel momento ho capito che stava iniziando a volermi bene. Non era scontato e per nulla facile perché entrambe venivamo da una situazione difficile in cui anche fuori erano mancate delle frecciatine. Il pubblico è rimasto colpito dalla sua forza. Perla si è messa in discussione tante volte. Anche lei veniva da una situazione non facile ed è stata una grande donne. Si è scontrata poi con persone forti come Beatrice e ne è uscita a testa alta. Credo fortemente che la nostra amicizia continuerà. Ovviamente abitiamo in città diverse e sarà difficile ma da parte mia c'è l'intenzione di continuare a sentirla”.

L'ex gieffina ha poi aggiunto: “Mirko è una persona a cui voglio bene ed è il fidanzato di una mia cara amica. Toglierò il tatuaggio per rispetto del rapporto che ho creato con Perla. Non rinnego nulla ma oggi è parte del passato”.