Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SuperguidaTV.

Nel corso della sua avventura nella Casa di Cinecittà, ha stupito il rapporto instaurato con Greta Rossetti, l’ex tentatrice che le aveva “soffiato” Mirko Brunetti ed aveva fatto il suo ingresso da rivale, per poi uscirne da amica. Perla ha svelato quando ha capito che la fidanzata di Sergio D’Ottavi sarebbe potuta diventare un’alleata: “Affrontare insieme determinati discorsi prendendoci il nostro tempo ci ha aiutato molto. Non abbiamo avuto mai motivi per scontrarci perché tra ragazze tendevamo a stare sempre insieme. Ci siamo trovate bene e ci siamo supportate nei momenti di difficoltà. Ad oggi ci siamo sentendo. Per il momento sia io che lei abbiamo tanti impegni, ma appena sarà possibile ci vedremo”.

Perla poi dice la sua sul fatto che la storia con Mirko abbia influito sulla vittoria finale: “Sicuramente con Mirko siamo riusciti a trasmettere amore, lealtà e sincerità. La nostra storia non è nata sotto le telecamere, ma abbiamo vissuto entrambi momenti di sofferenza. Nonostante tutto, però, siamo riusciti a darci una seconda possibilità. A prescindere da questo, nella Casa del Grande Fratello ho avuto anche un mio percorso in cui non sono mancati gli scontri”.

E ancora: “Sono tanti i momenti belli che ho vissuto nella Casa, ma in particolare ricordo quei venti giorni che ho trascorso con Mirko dopo che non ci vedevamo da parecchi mesi. Allo stesso tempo, in quei giorni sono riuscita a creare anche dei rapporti, e mi riferisco a quelli con Anita, Angelica, Letizia e Giuseppe.

Il momento più difficile l’ho vissuto quando è entrata Greta nella Casa. Non ho provato solo imbarazzo, ma avere davanti agli occhi ciò che per mesi mi aveva fatto stare male è stata una prova complicata. Penso che nessuna ragazza vorrebbe viverlo”.