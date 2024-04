Un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha rivelato di aver ricevuto una proposta per partecipare ad un programma televisivo, ma di aver rifiutato.

Stiamo parlando di Alessio Falsone che, attraverso alcune storie su Instagram, ha spiegato che gli piacerebbe continuare a lavorare in tv, ma vorrebbe concentrarsi sulla sua carriera da allenatore di calcio. Inoltre, ha rivelato di aver ricevuto una proposta lavorativa dalla produzione di uno noto show.

“No, non è che non mi piacerebbe, ma voglio fare altro. Siccome voglio allenare, se inizio a fare televisione rischio di non poter allenare più. Quindi ho detto di no a tutte le proposte, tra l’altro anche Tale e Quale Show mi hanno proposto… Non è che mi hanno proposto, mi hanno chiesto ‘ti piacerebbe se ti proponessimo come concorrente?’, e ho detto ‘No, grazie’. Non farò programmi tv, non farò reality, non farò l’attore. Poi sto parlando di oggi, non so tra dieci anni cosa farò.

Probabilmente, se ci sarà la possibilità, mi piacerebbe andare come opinionista in un canale sportivo. Mi piace connettermi alle persone, quindi sicuramente proverò a fare radio così, più per gioco all’inizio, anche perché bisogna capire se sono effettivamente in grado. Mi piacerebbe fare un podcast, ma il mio obiettivo principale è capire dove andrò ad allenare. Poi da lì organizzerò tutto il resto con calma”.

Poi, Alessio ha rivelato quali sono le due cose a cui pensa più spesso: “Una è Anita, e ci penso tutto il giorno e ci sentiamo tutto il giorno. Ridiamo tutto il giorno e se non ridiamo ci stuzzichiamo perché c’ho voglia di far l’amore con Anita, si può dire? Poi, chissà dove ca**o andrò ad allenare l’anno prossimo. Queste sono le due uniche cose a cui penso. Di tutto il resto non me ne frega niente, proprio zero”.