Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono in attesa della loro prima figlia. La scorsa domenica, i due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, hanno organizzato il gender reveal e, insieme a parenti ed amici, hanno così scoperto il sesso del loro primogenito. Ieri sera, l’attrice si è dedicata ai fan ed ha risposto ad alcune curiosità proprio in merito alla bimba. “Abbiamo scoperto il sesso tramite il DNA fetale, che abbiamo scelto di fare. Quindi dovrebbe essere sicuro al 100%, c’è uno 0,01% di errore, ma non credo”.

A chi le ha chiesto se le famiglie speravano in un maschietto o in una femminuccia, l’ex vippona ha risposto: “La famiglia di Andrea, la maggior parte, ha scelto la spilla rosa perché sapevano che il suo sogno era avere una bambina. Poi nella sua famiglia sono quasi tutti maschi, quindi immaginate come sono felici dell’arrivo di una bimba, anche se sarebbero stati felici anche con un maschietto. Ma anche mia madre, nonostante ha avuto già due figlie femmine, aveva la spilla rosa e anche una maglietta rosa”.

E ancora: “La prima cosa che ci siamo detti quando abbiamo saputo che era una bambina? Niente, io ho guardato lui e… e parte che io non riuscivo a parlare: piangevo come una disperata. Ma poi, la cosa strana è che ho aperto la scatola e non riuscivo a capire di che colore fossero i palloncini, ero proprio in stato confusionale. Ho solo visto i suoi occhi illuminarsi e da lì ho capito che era una bambina, poi l’ho guardato e gli ho detto: ‘Non ci credo’. Forse è stata questa la prima cosa che gli ho detto. Infatti, ieri siamo andati a leggere la famosa mail che avevamo da un mese perché non ci credevamo, per avere la certezza che fosse femmina”.