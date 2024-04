Dopo Amadeus, anche Barbara D’Urso e Belen Rodriguez potrebbe approdare a Warner Bros. Discovery. A rivelarlo è il quotidiano La Stampa, che rivela come la conduttrice napoletana e la showgirl argentina “sarebbero l’ultimo colpo della rete”.

“Dopo Fabio Fazio e Amadeus, Discovery ha messo gli occhi e i contratti su due donne di primissima fila. Entrambe hanno lasciato Mediaset, e ora sarebbero pronte alla nuova avventura sul Nove – si legge sul quotidiano torinese -. Dove, tra un ingresso e l’altro, coltivano un sogno inconfessabile: diventare la nuova casa di Fiorello”.

Dopo l’addio a Pomeriggio 5 e alcuni mesi trascorsi a Londra, Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv. “Sono stata allontanata in modo terribile da Mediaset”, ha detto circa un mese fa ospite di Mara Venier a Domenica In. Ora lo sbarco sul Nove sembra dietro l’angolo. La rete del gruppo Warner Bros. Discovery sogna di costruire un palinsesto formato da volti popolari capace di far schizzare alle stelle gli ascolti.

Porte aperte anche per Belen Rodriguez. L’ex moglie di Stefano De Martino, secondo voci di corridoio, era ad un passo dall’accettare un’offerta da parte della Rai, che anche questa volte sarebbe invece stata bruciata dalla concorrenza.