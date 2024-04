Un ex concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di furto.

Stiamo parlando di Federico Massaro il quale, da quando è uscito dalla Casa di Cinecittà, aggiorna quotidianamente i suoi follower, rendendoli partecipi della sua vita. Il modello milanese, ha raccontato su Instagram di essere stato vittima di un tentativo di furto che, però, per fortuna non è andato a buon fine. Federico ha spiegato che dopo essere stati ai Navigli, zona di Milano nota per la movida, stava rientrando a casa, quando è stato fermato da due uomini che hanno cercato di rubargli la collana che indossava. Il gioiello, però, è rimasto al collo dell’ex gieffino, che ha avuto il tempo di reagire costringendo i ladri alla fuga.

Il racconto di Federico Massaro

“Hanno cercato di derubarmi mentre tornavo a casa. Praticamente ero vicino alla stazione Centrale dopo essere stati ai Navigli, arriva uno che mi dice ‘ah, bello stile’, arriva il suo amico che mi prende la collana, me la strappa, ma resta appesa al mio collo. Io guardo dopo che me l’ha rotta e gli dico ‘persona sbagliata, ti conviene correre’. Li vedo partire, cominciano a correre come dei pazzi ed è stata tipo la soddisfazione più grande della mia vita. Ovviamente sono tornato a casa e l’ho aggiustata. Ero un po’ triste perché non sapevo se ci sarei riuscito, alla fine però tutto bene. M*rde che non siete altro, mamma mia che soddisfazione”.