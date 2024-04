Sul nuovo numero del settimanale Chi in edicola questa settimana, c’è un servizio su Blake Lively, che attualmente si trova a Capri impegnata con le riprese di un nuovo film. Nei cinque scatti pubblicati dalla nota rivista, si vede l’attrice insieme alle figlie e, presumibilmente, ad un bodyguard.

“L’attrice americana con le figlie James, Inez e Betty, nate dal matrimonio con l’attore Ryan Reynolds (la coppia ha pure un quarto bebé, di cui non si conosce il nome) - si legge sul settimanale -. Con loro ci sono anche la tata e il barcaiolo, che le porta su un lussuoso motoscafo per una giornata di sole e di mare (sotto e in basso, tutte insieme). L’attrice è a Capri per girare il sequel di Un piccolo favore di Paul Feig”.

Chi gestisce i social del settimanale Chi ha pubblicato le foto dell’ex star di Gossip Girl anche sul profilo Instagram del magazine, e l’attrice le ha viste. Blake Lively non l’ha presa benissimo, si è infuriata e - usando toni piuttosto forti - ha chiesto di eliminare gli scatti in questione. Pochi minuti dopo, sul profilo di Chi sono state cancellate le foto.

“Assolutamente no. Elimina ora questa spazzatura. Queste sono immagini di bambini che sono state scattate senza che noi lo sapessimo e senza il nostro consenso. Vergognatevi per aver condiviso queste fotografie. Sapete che non vi stavamo sorridendo o salutando, non vi abbiamo visto. Questa è una falsa rappresentazione e voi lo sapete. A chiunque sia disturbato da uomini adulti che perseguitano i bambini e vengono ricompensati per questo, smettete di seguire questo account”.