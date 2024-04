Ieri pomeriggio, durante la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 23 (clicca QUI per le anticipazioni), Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Raimondo Todaro si sono scontrati nella sfida tra professori. Rudy, travestito da Dracula, ha baciato Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, ed Emanuel ha poi tentato di fare lo stesso con Giuseppe Giofrè il quale, però, è scappato: “È proprio scappato per non baciare Rudy, che invece ha baciato Malgy, Michele e Emanuel - ha rivelato una ragazza presente nel pubblico -. Giofrè è andato tra il pubblico in studio”.

Amici 23, cos'è successo durante la sfida tra i professori

“Cosa è accaduto durante il guanto di sfida tra i prof? A vincere, a sorpresa, sono gli Zerbi-Cele - si legge su Superguida Tv -. Il tema era: sblocca una emozione o suscita una emozione I CuccaLo si sono esibiti sulle note di I love the way you lie. I due hanno infuocato il palco. I PettiMondo. Todoaro ha ballato mentre la Pettinelli cantava: Maria di Ricky Martin. Rudy ha chiamato la Pettinelli "Pettitune" per aver usato l’auto-tune. La prof si è giustificata dicendo che tutti lo usano. Mida si mette a ridere.

Gli Zerbi-Cele hanno fatto una cosa horror per far spaventare tutti. L’esibizione parte con lo studio completamente al buio. La Celentano era travestita da Samantha e Rudy travestito da Frankenstein e Dracula. Zerbi così conciato ha baciato: Emanuel Lo, Michele Bravi e Malgioglio. Giuseppe invece è corso in mezzo al pubblico per evitarlo”.