Nel corso della puntata de L’Isola Famosi andata in onda ieri, lunedì 29 aprile, Vladimir Luxuria ha deciso di mostrare le immagini che hanno portato all’esclusione di Francesco Benigno.

“Vogliamo parlare di un episodio che credevamo concluso ma che siamo costretti a riaprire – ha esordito la conduttrice -. Sto parlando dell’eliminazione di Francesco Benigno dal nostro programma. Come sapete Benigno è stato allontanato qualche giorno fa dall’isola perché si è reso protagonista di atteggiamenti contro il regolamento firmato, ma anche contrari alla civile convivenza e al rispetto delle persone. E purtroppo non era la prima volta. A supporto di questa decisione ci sono delle immagini a supporto di questo accaduto. Noi avevamo deciso di non mandarle in onda, vi ricordate? Questo per una forma di rispetto verso il pubblico e anche nei confronti di Francesco Benigno.

Questa scelta è stata contestata dal diretto interessato che in questi giorni, in più occasioni, ha continuato ad attaccare chi lavora al programma mettendo in discussione l’onestà e la trasparenza mia e del mio gruppo di lavoro. Per questo motivo, contrariamente a quanto avremmo voluto, siamo costretti a mostrarvi queste immagini”.

Lo sconto tra Francesco Benigno e Artur Dainese

Il video dello scontro fra Francesco Benigno e Artur Dainese è piuttosto chiaro. L’attore siciliano ha più volte provocato il modello con queste parole: “Ti devi levare il vizio di parlare delle persone alle spalle […] Goditi quest’ultima settimana perché poi vai a casa […] sai solo strusciarti a persone che hanno una carriera, sei sempre attaccato alle pa**e di Stoppa […] sei solo un blablabla […] sei solo alto con un fisichetto magro […] non hai speranza di superare la nomination così te ne torni da dove sei venuto […] in Sicilia quelli come te li chiamiamo quaquaraqua. […] sei un cafone che non vale niente”.

Vladimir si rivolge a Benigno

“So che mi stai guardando Francesco. Sai quanto ci tenevo alla tua presenza, abbiamo parlato a lungo. Sai quanto ero stata presa dalla storia della tua infanzia, di quell’isola che avevi già vissuto e di tutte le tue difficoltà. Te l’ho detto personalmente e anche qui in diretta che l’Isola aveva bisogno di te. Tu in questi giorni mi hai anche preso in giro sui social, ma io voglio darti una raccomandazione da amica: cerca di andare a fondo sulle ragioni della tua aggressività. Farà bene a te e farà bene alla tua carriera. Auguri sinceri Francesco”.

