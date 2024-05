Il prossimo 12 luglio, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro convoleranno a nozze. I due si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, e nel febbraio del 2022 è nato il piccolo Gabriele.

Di recente, l’ex vippona ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente insieme alla suocera Eleonora Giorgi. L’influencer ha raccontato i motivi per cui lei e il futuro marito hanno deciso di anticipare la data del matrimonio (inizialmente era fissata ad ottobre).

“Abbiamo voluto avvicinare il grande momento, farlo con il bel tempo. Mia suocera preferisce la solarità dell’estate. Sarà una cerimonia civile, piena di fiori, a lume di candela e accompagnata dal suono del violino. A celebrare sarà Andrea, il fratello di Paolo”.

Clizia ha poi svelato che tipo di abiti indosserà alla cerimonia: “Saranno due abiti: un look più classico, romantico, con velo e tacco 14. L’altro, per la festa, più frizzante, leggero e sensuale. Entrambi bianchi. Il dettaglio azzurro lo riservo per il bouquet, che sarà composto da un fiore insolito”.

Infine, Eleonora Giorgi ha parlato delle sue condizioni di salute: “Farò un nuovo ciclo di chemio per scongiurare che il ‘semino’ tumorale sia schizzato chissà dove e attecchisca altrove”.