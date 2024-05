Un’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha parlato di Luca Argentero, suo ex marito. Stiamo parlando di Myriam Catania. I due si sono sposati nel 2009, dopo cinque anni di fidanzamento. La separazione è arrivata nel 2017: “E’ un capitolo chiuso – racconta l’attrice -, ma sono stati gli anni più belli della mia vita”.

Myriam parla del Natale nella sua grande famiglia, e la Balivo le chiede: “E Luca c’era?”. “Noi siamo inclusivi, ma no, Luca non c’è più, ormai vive al nord. Io l’avevo portato a Roma”, ha risposto l’ex gieffina. “E’ un capitolo chiuso. Mi sembra un’altra vita, però sono stati davvero gli anni più belli, dai 23 ai 35, quelli in cui sei proprio felice”.

L’attrice poi racconta di un terribile incidente in chi ha rischiato di morire. Era il 2006 e aveva 27 anni: “Ero in motorino, stavo tornando da una lezione di canto perché stavo girando ‘Lo zio d’America’ in cui dovevo cantare un brano. Sai che non mi ricordo la dinamica? Ma mi sono svegliata un mese dopo - confida - Sono stata in coma farmacologico. Poi sono stato sotto anestetici molto forti perché avevo tutte le ossa del viso fratturate. Il medico maxillo facciale, un vero angelo, mi ha risistemata. Non sono sfigurata perché non mi sono tagliata, mi sono solo rotta le ossa. Dopo un anno sono tornata così. Non lo vivo come un trauma, mi sono sentita miracolata. E’ un ricordo che vivo con positività”.

Poi in studio entra la mamma di Myriam, Rossella Izzo (sorella di Simona), che racconta quanto Luca Argentero abbia contribuito alla guarigione della figlia in quell’anno complicato: “Lui ha aspettato dieci giorni in ospedale, e successivamente in clinica. E’ rimasto sempre fuori, quando ha potuto vederla, lei gli ha detto con un filo di voce: ‘Mi aspetti?’. E lui ha risposto: ‘Per tutta la vita’”. Nonostante tra i due sia finita, Rossella ha una sua visione del tutto: “L’amore non finisce mai, cambia e si modifica”.