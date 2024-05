Ieri, nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ci ha tenuto a fare una precisazione in merito ad alcuni rumor che sono circolati nelle ultime settimane. La conduttrice ha presentato i suoi opinionisti Cesara Buonamici, Sara Manfuso e Davide Maggio e ha chiarito che con la giornalista del TG5 non ci sono attriti, anzi sono amiche.

“Sono qui con la mia amica Cesara Buonamici. Perché ogni tanto qui sento ‘ma tu e Cesara…’. Noi siamo amiche e non abbiamo assolutamente nessun problema, questo volevo dirlo. Ogni tanto bisogna dirle queste cose, perché qui girano un sacco di bugie e allora è bene chiarire”.

A dire il vero, più che su presunte tensioni o rapporti scricchiolanti tra le due giornaliste, sul web da mesi circolano voci di un presunto arrivo dell’opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello alla conduzione di Pomeriggio 5 a partire dal prossimo settembre. Diverse testate, tra cui Dagospia, Il Messaggero, Vanity Fair e FanPage, hanno riportato indiscrezioni che parlano di un passaggio di testimone tra le due amiche per la nuova edizione del programma pomeridiano di Canale 5.

Myrta Merlino verso l’addio a Pomeriggio 5? L'indiscrezione di Dagospia

“Ave Cesara. I dati di ascolto parlano chiaro: Pomeriggio cinque by Myrta Merlino prende costantemente schiaffi dalla Vita in diretta guidata dal tricologicamente irrisolto Alberto Matano. Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli come tele-volto di accompagnamento al sonnellino post-prandiale.

Costretta a una svolta trash con accenti ‘d’ursiani’ per accalappiare le casalinghe orfane del “caffeuccio” e del cuoricino, la maga Merlino non ha sbancato l’auditel. E allora inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituirla in conduzione. La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura”.