Nella nuova edizione de La Ruota de La Fortuna condotta da Gerry Scotti, riproposta in tv in onore di Mike Buongiorno in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, c’è anche Samira Lui, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex gieffina ha raccontato la sua reazione quando le è stato proposto di essere la nuova valletta de La Ruota della Fortuna: “Ad ottobre ero appena uscita dal Grande Fratello, mi chiamano da Mediaset e mi dicono: ‘Samira non è detto che si chiuda una porta e non si apra un portone’. Gerry riportava in tv La Ruota della Fortuna di Mike Buongiorno, e volevano anche me. ‘State scherzando?’. Non ci credevo. I miei nonni erano super fan di Mike, e Gerry Scotti per me è un mito. Lo faccio con tanto piacere e onore. In questo programma c’è soprattutto il ricordo di Mike. A volte, come faceva lui, vorrei dire ‘Allegria!’ che è anche il mio spirito nella vita”.

Gerry Scotti ha speso belle parole per Samira Lui, e la showgirl ha replicato: “Sono anche testarda. Mi piace fare la modella, ma mi piace soprattutto essere Samira Lui, mettere sempre qualcosa di mio. Io sono cresciuto in una piccola località, in molti non credevano che sarei arrivata fin qui. Dicevano ‘Ma figurati, dove vai?’. Mentre ora non dicono nulla, però finalmente mi credono”.