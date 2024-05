Per diversi anni, Veronica Peparini ha ricoperto il ruolo di professoressa ad Amici, dove peraltro è nato l’amore con Andreas Muller, dal quale ha avuto due gemelle. Di recente, la coreografa ha fatto delle rivelazioni al settimanale Nuovo TV, dove ha dichiarato di aver sentito sia Maria De Filippi che i suoi ex colleghi dopo il parto.

“Certo che ho sentito Maria. Ho parlato con lei, ma anche con il suo staff, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli. Abbiamo parlato di questo momento, che è sempre bello da condividere. Poi tra me e Andreas è nato tutto ad Amici. Saremo sempre grati al programma, per noi resta un punto di riferimento molto importante”.

Veronica ha anche rivelato che tornerebbe volentieri ad Amici: “Per me è stata una bellissima esperienza. Non mi precludo niente. Poi questo programma porta da anni il canto e la danza nelle case degli italiani. Parliamo di uno show davvero bello e importante da questo punto di vista. Io infatti resto aperta a tutto. Quindi se mi accadrà qualcosa perché dire di no? Anche perché io ho tanti bei ricordi legati a questa trasmissione e per me è stata davvero una splendida esperienza”.