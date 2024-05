Sarebbe in corso un ritorno di fiamma tra Gaia De Martino e Mida. Tra le tante coppie nate durante la ventitreesima edizione di Amici, quella formata dalla ballerina e dal cantante è senza dubbio quella che ha appassionato maggiormente i fan del talent show di Maria De Filippi.

I due, sin dalle prime battute, si sono mostrati complici e affiatati, e la loro intesa si è ben presto trasformata in qualcosa in più di una semplice amicizia. Tuttavia, con il passare delle settimane, Mida si è reso conto di non riuscire a dedicare tempo a sufficienza a Gaia per via del suo percorso all’interno della scuola, e ha dunque deciso di mettere un punto alla loro storia. Una decisione non condivisa dalla ballerina che ha cercato di far tornare sui propri passi il cantante. Ma, nonostante l’insistenza, Mida è rimasto fermo sulla sua posizione, spiegando di volersi dedicare esclusivamente alla musica.

Ma ora che Amici è finito e tutti gli allievi sono tornati alla normalità, le cose sembrano essere cambiate. Nella giornata di ieri, infatti, Mida si è recato a Napoli per l’instore del suo album, e all’interno della libreria era presente anche Gaia. Quest’oggi, invece, il cantante sarà a Bari, e ad accompagnarlo potrebbe essere proprio la ballerina, che ha pubblicato un selfie all’interno dello stesso ascensore in cui si è fotografato un amico del cantante.