Dopo l’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza in merito ad una loro possibile partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island, Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno rotto il silenzio e, dopo mesi di rumor su una presunta rottura tra i due ex volti di Uomini e Donne, hanno annunciato con un comunicato congiunto la fine della loro relazione.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino annunciano la rottura

“A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità. Scrivo queste parole per dirci che dopo un periodo complesso, io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo, però, non cambia il bene e la stima che c’è tra di noi. Ci teniamo a tutelare la relazione che c’è stata e il rapporto che ad oggi continua ad esserci tra noi. Grazie a tutte le persone che, con tatto e non invadenza, ci hanno dimostrato il loro affetto, il loro sostengo e continuano a farlo. A loro, rivolgo un grazie enorme. Vi voglio bene”.