Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono sempre più vicini. L’ex gieffino calabrese e l’attrice, che hanno avuto un breve flirt durante l’ultima edizione del Grande Fratello, dopo la fine del programma sono stati avvistati insieme in diverse occasioni.

Nei giorni scorsi, Garibaldi ha difeso pubblicamente Beatrice dalle critiche di alcuni ex coinquilini (Paolo Masella su tutti). Sull’ultimo numero del settimanale Di Più in edicola oggi, Giuseppe ha scritto una lunga lettera alla Luzzi nella quale ha fatto mea culpa ammettendo i suoi errori.

Il bidello calabrese ha promesso di avere intenzioni serie e che questa volta non deluderà Beatrice. Giuseppe ha ammesso di aver sbagliato tutto a causa delle sue insicurezze. Un atteggiamento, il suo, condizionato dalle parole che alcuni ex concorrenti dicevano sul conto dell’attrice.

Garibaldi ha poi svelato un retroscena sul dopo GF. Beatrice, infatti, lo aveva invitato a casa sua a Roma per un caffè, ma in quell’occasione lui si era presentato in ritardo. “Mi avevi dato appuntamento a casa tua per un caffè e io ho fatto un disastro – ha raccontato Giuseppe -. Sono arrivato tardi e tu non mi hai voluto più aprire. Hai ragione Bea, lo meritavo. Amareggiato sono tornato in Calabria senza neanche riuscire a vederti”.