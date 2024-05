Prosegue l’appuntamento con Non lo faccio x moda, il podcast di Giulia Salemi. Nell’ultima puntata, l’influencer italo-iraniana ha ospitato Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico noto per le sue idee controcorrente e, soprattutto, politicamente scorrette. Tanti i temi trattati, soprattutto uno particolarmente hot, con una domanda spiazzante fatta all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La domanda hot a Giulia Salemi

Giuseppe Cruciani ha rotto il ghiaccio con Giulia Salemi, spiazzandola con una domanda molto impertinente: “Ti masturbi?”. L’ex vippona, inizialmente presa in contropiede ha subito negato, mentre con gli occhi sgranati guardava i collaboratori e gli autori del podcast dietro le quinte, cercando sostegno. Tuttavia, alla sua domanda “Ma perché voi tutti lo fate? Vi masturbate?”, Cruciani risponde per loro, confermando quello che dicono: “Ma certo!”, lasciando Giulia senza parole e in imbarazzo. “Il sesso è vita, è gioia. La masturbazione è un antistress. Ognuno di noi è in qualche modo esibizionista”, ha concluso Cruciani.

Cruciani sulla comunita LGBTQ+

Non solo argomenti più hot, Giulia Salemi ha chiesto a Giuseppe Cruciani la sua opinione sulla comunità LGBTQ+, che è arrivata diretta e senza freni: “Non esiste”, sostenendo come la comunità abbia imposto alcune determinate cose, come l'idea che la parola "fro*io" sia un insulto: “Oggi se dici la parola fro*io, stai insultando, ma non è così. Le associazioni e il politicamente corretto ci hanno imposto che questo sia un insulto, ma la realtà è che non è così. Una parola non è mai offensiva, è più pericoloso proibire. Se questa parola la ripeti più volte, perde il carattere eversivo e diventa una parola normale. Abbiamo trasformato le parole in gabbie, in insulti”.