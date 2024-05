Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, quest’ultimo ex di Giulia De Lellis, sono a tutti gli effetti una coppia. Nelle scorse settimane, il settimanale Chi li aveva paparazzati prima a Madrid e poi da soli mentre raggiungevano Forte dei Marmi.

In entrambe le circostanze, però, la showgirl e l’imprenditore erano stati molto attenti a non mostrarsi in atteggiamenti equivoci, preferendo mantenere un profilo basso. Adesso, però, i due non hanno più alcuna intenzione di nascondersi. In vacanza insieme a Sassari, la neo coppia si è lasciata infatti andare a bacio appassionati e scambi di effusioni. Con loro anche il figlio di lei, Maddox, avuto da una precedente relazione con Kevin Prince Boateng.

“I due questa volta hanno scelto di non nascondersi – si legge sul settimanale Chi -. Incuranti dei presenti, si sono baciati davanti a tutti, mostrando la felicità di quella che è a tutti gli effetti la prima coppia pronta a scaldare questa calda estate de gossip. Le immagino che vi mostriamo in esclusiva in queste pagine non lasciano dubbi sull’intesa tra i due giovani, e Melissa appare così innamorata, così naturale nel mostrare i propri sentimenti come non la si vedeva da tempo. Insomma, il tennista Matteo Berrettini, suo precedente fidanzato (oggi innamorato di Federica Lelli, ex del cantante Ultimo) è solo un lontanissimo ricordo.

Non avevamo mai visto Beretta così coinvolto e presente con le sue ex fidanzate: due su tutte, Dayane Mello e Giulia De Lellis. Carlo è sempre stato schivo dinanzi a telecamere e fotografi. L’unica che volta che ha accettato di apparire in televisione come ‘il fidanzato di’ lo ha fatto a Le Iene, quando stava con Giulia, per organizzare uno scherzo. Poi solo profilo basso”.