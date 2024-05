Mancano solo tre puntata alla fine della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi. La programmazione prevedeva gli appuntamenti di mercoledì 29 maggio, di mercoledì 5 giugno e la finale del 12 giugno, ma adesso le cose sono nuovamente cambiate ed è stato deciso di chiudere con una settimana di anticipo il reality show condotto da Valdimir Luxuria.

Stesso numero di puntata ma ben sette giorni in meno di permanenza in Honduras per i naufraghi. Una strategia per porre un freno all’emorragia di ascolti che potrebbero ulteriormente canale con l’arrivo delle state. A svelare le date è stato il portale DavideMaggio.it.

Nel corso della puntata di questa sera, la dodicesima, assisteremo alla prima doppia eliminazione e all’elezione del primo finalista. Il primo eliminato sarà uno fra Artur Dainese, Karina Sapsai, Linda Morselli, Edoardo Stoppa e Matilde Brandi; il secondo sarà decretato in diretta con un televoto flash.

Isola dei Famosi, i naufraghi ancora in gara

Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Edoardo Franco, Karina Sapsai, Khady Gueye, Linda Morselli, Matilde Brandi, Samuel Peron, Edoardo Stoppa.