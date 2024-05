Una grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello ha rivelato che le è stato bloccato il profilo su Instagram. L’ex gieffina in questione lo ha rivelato a Marco Maddaloni durante la festa di compleanno di Anita Olivieri alla quale hanno partecipato entrambi. Stiamo parlando di Greta Rossetti.

“No ragazzi, non potete capire… mi hanno bloccato il profilo ma io sono in astinenza, dovevo per forza fare una storia, e allora ho preso il primo telefono disponibile che era quello di Marco e ho fatto la storia. Ma non ce la faccio più, mi manca l’aria”. Maddaloni e Sergio D’Ottavi l’hanno presa in giro: “Sei malata di social, hanno fatto bene a bloccarti il profilo!”.

Sergio D’Ottavi parla della storia con Greta Rossetti

“I colpi di fulmine sono imprevedibili. All’inizio ho scoperto dei lati del suo carattere che lei stessa faceva fatica ad esternare e mi riferisco alla sua sensibilità. In Greta ho percepito il desiderio di amare ma anche di essere amata con rispetto, fiducia e serenità. La nostra relazione sta andando meglio di come ci saremmo aspettati. All’interno della Casa non potevamo vivere la vita a 360 gradi ma ora che stiamo fuori la relazione sta andando benissimo”.

E ancora: “Se stiamo pensando ad una convivenza? Stiamo affrontando la distanza seppur in modo relativo perché da quando siamo usciti dalla casa non ci siamo mai separati. Sentivamo l’esigenza di viverci fuori e recuperare il tempo perso nella casa. Per il momento, io vivo a Roma, lei a Milano ma se le cose dovessero andare bene potremmo pensare ad una convivenza”.