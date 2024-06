Nelle ultime ore, Gabriele Parpiglia, commentando una storia su Instagram di Greta Rossetti, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha scritto su X (ex Twitter): “La tv fa malissimo soprattutto a chi li sceglie”.

Per chi non lo ricordasse, alcuni mesi fa il giornalista ebbe un’accesissima discussione con Josh, fratello dell’ex gieffina e fidanzato di Monia La Ferrera, con quest’ultimo che lo minacciò quando entrambi erano in diretta durante una trasmissione radiofonica.

Ovviamente, il commento di Parpiglia non è passato inosservato ai fan della fidanzata di Sergio D’Ottavi e, in particolare, a sua madre Marcella Bonifacio, che ha replicato al giornalista: “E’ pazzesco che alcuni personaggi che credo siano molto noti nel mondo del giornalismo facciano delle frasi… No, cos’è quella scritta che hai messo? Proprio da te che comunque… resistenza a pubblico ufficiale ti dice qualcosa? Eh no perché si predica e si parla sempre male degli altri. Ti do un po’ di visibilità, dato che gli ascolti più alti li fate con me. Potevi essere una persona molto ragionevole, e invece non so… Io sono molto equilibrata, un po’ di visibilità te la do, dai”.