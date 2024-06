Beatrice Luzzi, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, è tornata a parlare della questione della castità già affrontata durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello. L’attrice aveva rivelato di non aver avuto partner per diversi anni in seguito alla separazione dall’ex compagno Alessandro Cisilin. Un retroscena ribadito anche nel programma pomeridiano di Canale 5.

Protagonista di un talk che aveva come argomento la scelta di Lenny Kravitz di rimanere casto, Beatrice ha spiegato di avere avvertito a lungo la stessa necessità: “Anch’io sono stata casta per tanti anni, da quando è cominciata la crisi con Alessandro e poi siamo rimasti separati per tanti anni. La castità è un po’ una droga perché ci si trova bene e alla fine si diventa sempre più esigenti e selettivi. Io sono dovuta andare nella Casa del Grande Fratello per riuscire a superare”.

L’ex gieffina ha anche ammesso che proprio la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe riacceso il desiderio di tornare ad innamorarsi, o almeno di avere un rapporto con l’altro sesso. Nella Casa di Cinecittà ha incontrato Giuseppe Garibaldi, con il quale ha vissuto un breve flirt prima che una serie di incomprensioni li allontanasse. Terminato il programma, i due si sarebbero ritrovati e il bidello calabrese, in una recente intervista, si è detto innamorato di Beatrice e che sta facendo di tutto per provare a riconquistarla. I fan della coppia restano in trepidante attesa di un ritorno di fiamma che, almeno per il momento, non si è ancora verificato.