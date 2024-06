Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa ad un mese di distanza dalla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset 2024-2025 per tracciare un bilancio sulla stagione televisiva che si è appena conclusa.

L’amministratore delegato del Biscione è tornato a parlare di linea editoriale, facendo anche un passaggio su quanto accaduto durante la settima edizione del Grande Fratello Vip quando, dopo il suo intervento, si susseguirono una serie di squalifiche (ricorderete quelle di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro).

Pier Silvio Berlusconi: "Non mi piace il trash"

“Non c’è una nuova linea editorial sui reality soprattuto la parola trash tanto usata non solo non mi piace e non mi appartiene. Ho visto alcune puntate dell’edizione scorsa del Grande Fratello e ho trovato che ci fossero degli eccessi e volevano dire mancanza di rispetto tra concorrenti e pubblico. Nuova linea editoriale si traduce in ‘non scegliamo i concorrenti per fare casino’, ma per le storie e ritengo il rispetto sia importante. Magari non dei professionisti dei reality e gli influencer che fanno qualunque cosa per fare qualcosa in più”.