L’incontro che non ti aspetti. Stiamo parlando di quello tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni che, a quanto pare, dopo i dissapori risalenti alla settima edizione del Grande Fratello Vip (quando la vincitrice del GF 16 entrò come ospite nella Casa proprio in qualità di ex fidanzata dell’imprenditore veneto), hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra.

I due ex gieffini erano infatti presenti alla festa di compleanno di un loro amico in comune (l’ex ciclista Nicola testi), che ha spento le candeline su una terrazza di un noto locale milanese. Daniele e Martina si sono lasciati immortalare insieme in una foto, che è diventata virale sui social e ha scatenato la reazione degli utenti. “Domani questo social (Twitter, ndr) e un determinato hashtag saranno in delirio, e io non vedo l’ora”, ha commentato un utente. E ancora: “La follia, ma come fanno?”; “Ma c’è veramente chi pensa che Martina sia così stupida? Lei l’ha conosciuto, quindi non penso neanche lontanamente…”.

Quando Martina è entrata nella Casa di Cinecittà durante il Gf Vip 7, Daniele stava vivendo una delle tantissime crisi con Oriana Marzoli, e in molti ipotizzavano che potesse esserci un ritorno di fiamma tra i due. Ipotesi poi smentita dai fatti, visto che tra di loro sono volati stracci e si sono scontrati in diverse occasioni tanto che lui, terminato il reality, ha pubblicato un video in cui lo si vede gettare il libro della speaker di RDS Next nel cestino della spazzatura.

Evidentemente, ora che è passato oltre un anno da quelle litigate e discussioni, il rapporto tra i due ex gieffini è tornato ad essere civile.