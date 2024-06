Un famoso ex cavaliere di Uomini e Donne avrebbe finalmente trovato l’amore. Stiamo parlando di Armando Incarnato, storico protagonista del dating show di Maria De Filippi. Da quando il percorso di Armando a Uomini e Donne si è concluso, si è saputo poco o nulla riguarda la sua vita privata. In molti sperano che l’ex cavaliere del Trono Over possa tornare in studio il prossimo settembre, in occasione della nuova edizione. Ma, a quanto pare, si tratta di un’ipotesi difficilmente percorribile.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, infatti, sembrerebbe che Armando sia attualmente impegnato. Alcuni utenti hanno scritto a Deianira Marzano, svelando di aver beccato Incarnato in compagnia di una misteriosa ragazza: “Buonasera. Armano Incarnato stasera è ad una pizzeria a Fuscaldo Marina (Cosenza) in compagnia di una bellissima ragazza con i capelli lunghi e neri”. “Ciao Deia, sono a Fuscolo in provincia di Cosenza e c’è Armando Incarnato con una ragazza giovane con i capelli lunghi neri, bellissima”.

A queste due segnalazioni se n’è aggiunta un’altra, che vorrebbe Armando ufficialmente fidanzato: “Armando di U&D sta con Noemi e ha 20 anni meno di lui. Stanno insieme già da tempo, a livello ufficiale in famiglia”.