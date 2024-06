Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il videomaker romano, tra le mura della Casa di Cinecittà, ha anche trovato l’amore con Micol Incorvaia, con la quale la relazione procede a gonfie vele, tant’è che da alcuni mesi si sono trasferito nella loro nuova dimora romana. Quella tra il fratello di Guendalina e la sorella di Clizia, nonostante fosse la meno reclamizzata, è l’unica coppia uscita dal Gf Vip 7 a non essere "scoppiata". Sono infatti giunte al capolinea le relazioni tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e quella tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Edoardo Tavassi racconta il suo primo attacco di panico

Ospite di C’ho l’ansia, podcast di Leonardo Bocci, Edoardo Tavassi ha parlato di quando è stato vittima del suo primo attacco di panico. L’ex gieffino si trovava a bordo della sua auto mentre era in tangenziale.

“Mi trovo sulla tangenziale e ad un certo punto inizio a sentire che le gambe si addormentano, poi cuore che inizia ad andare a mille, ‘oddio mi manca l’aria…’. Però, siccome non conoscevo l’attacco di panico io pensavo che stavo a morì. Cioè, io ero convinto che stavo morendo, quindi mi accosto con la macchina e inizio a chiedere aiuto in tangenziale alla gente. Ragà, ve lo giuro, non riuscivo a stare in piedi. L’unico che si è fermato, che ancora ringrazio, è un ragazzo camerunense con una bottiglietta d’acqua, e mi scorta fino al pronto soccorso, e lui mi dice ‘Questo è un attacco di panico, stai tranquillo, non stai morendo. Io vado al pronto soccorso, entro e dico “non mi frega un ca**o, codice rosso, codice blu, c’ho un attacco di panico, datemi qualcosa, vi prego sto a morì. Arriva subito il dottore e mi fa ‘Cos’è successo?’, e io ‘Non lo so, un amico mio mi ha fatto fare due tiri di canna, non è un problema, datemi qualcosa…’. E mi da due goccette, ma non so di che”.