E’ durata quanto un gatto in tangenziale la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo.

L’ex di Andrea Damante aveva iniziato a frequentare l’antiquario romano dopo la fine della relazione con Carlo Gussalli Beretta. L’ex corteggiatrice sembrava aver ritrovato il sorriso al fianco del fratello di Diana Del Bufalo, tuttavia le cose non sembrerebbero essere andate per il verso giusto. Dopo l’intervista “incriminata” rilasciata dalla De Lellis a Repubblica, tra i due sarebbe calato il gelo, per poi arrivare alla rottura.

Ma come ha reagito Diana alla rottura tra il fratello e Giulia? Non appena ha iniziato a circolare la voce sulla fine della storia, la Del Bufalo ha immediatamente unfollowato la De Lellis.