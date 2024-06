Ida Di Filippo è una delle agenti protagoniste di Casa a prima vista, il format che sta spopolando su Real Time. Ospite del podcast Figli delle Stelle e del Mistero di Est Radio, l’esuberante salernitana ha svelato com’è stato il primo incontro con la produzione.

“La casa di produzione ha chiamato un loro referente su Roma perché cercavano agenti immobiliari su Roma. Il mio nome glielo ha fatto un’amica di una mia amica dicendogli ‘chiamatela perché è simpatica’, ma quando mi hanno chiamato ho risposto ‘no grazie’, non pensavo fosse vero. Era la televisione e io pensavo che in televisione prendessero quelle come Belen, tant’è che io avevo proposto di fare il provino via Skype perché non ci credevo e non volevo perdere tempo. Loro hanno insistito per incontrarmi di persona e ho risposto ‘ok vengo in pausa pranzo perché non ho tempo’. Nella mia testa non era vero.

Quando sono andata c’erano tutti quelli che sono oggi i miei autori e un set montato. Ho pensato ‘ma questa sceneggiata?’. Il provino l’ho fatto super sciolta perché pensavo che non fosse vero. E alla fine l’autrice ha detto ‘ok prendiamo lei’. E alla fine mi hanno presa davvero!”.

Ieri ha iniziato a circolare sul web l’indiscrezione in merito ad una possibile partecipazione di Nadia Mayer (altra agente di Casa a prima vista) a Ballando con le Stelle. Diversi utenti hanno scritto a Ida Di Filippo, chiedendole di scendere in pista nel dancing show di Milly Carlucci, e lei ha così risposto: “Me lo state scrivendo in tanti e devo dire la verità: ma sì, lo vorrei provare anche io! Così imparo una rumba, una samba, un cha cha cha e un tango. Olè! Chissà! Magari!”