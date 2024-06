Paolo Bonolis è stato ospite di Passa dal BSMT, podcast condotto e ideato da Gianluca Gazzoli. Il conduttore, tra le altre cose, ha parlato della sua vita privata e della fine del matrimonio con Sonia Bruganelli.

“Il divorzio non è figlio del lavoro, è figlio di altre cose, di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle? La nostra relazione è durata circa 26 anni. Ogni cosa è fatta di luce e ombra: se guardi la luce la cosa passa, se guardi l’ombra ti immalinconisci. La realtà è che la gestisci per quello che è, ti godi per ciò che è stato e accetto ciò che è diventato. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda”.

Poi, Bonolis ha parlato del mondo del gossip: “E’ una cosa che non riesco a capire. Questo vivere dall’altra parte della serratura della vita altrui, non riesco a comprenderlo […] Ma poi chi sono io per dire di un universo e un’alchimia così complessa come ad esempio una vita di coppia? Non è che le vite di coppia sono tutti uguali, quindi come esprimo un giudizio? Chi ha ragione o chi ha torto, io che ne so? Non lo sanno gli interpreti, non riescono a capire loro chi ha ragione o torto”.