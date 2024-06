E’ ormai da circa un mese che si parla di un nuovo progetto top secret che vedrebbe coinvolta Ilary Blasi. Sul numero odierno del settimanale Chi sono apparsi gli scatti esclusivi della conduttrice a Ponza insieme alle sue amiche e, con loro, c’era anche una troupe. Quattro telecamere hanno seguito l’ex moglie di Francesco Totti e le sue amiche in barca per registrare quello che sarà una sorta di sequel di Unica.

“Ilary e le sue amiche sono sull’isola a parlare, scherzare, fare il bagno. E con loro ci sono quattro telecamere – si legge su Chi –. Dopo il successo di Unica su Netflix, in cui parlava della separazione da Francesco Totti, la Blasi sta girando un nuovo documentario sulla propria vita. Non si chiamerà Unica 2, ma il racconto sarà comunque basato sulla conduttrice, sui suoi affetti, sulla sua rinascita. Unica è andata bene, tutti ne hanno parlato, perché non aggiungere un nuovo capitolo? Protagonista la conduttrice e quella rete di Amiche di salvataggio, per citare il libro di Alessandra Appiano, che ti consolano, che ti spingono a rimetterti in gioco e che sono felici se ritrovi il sorriso. Si tratta di Maria Benedetta Manca, Gloria Adornato, Giorgia Lillo Lori, e la sorella di Ilary, Melory”.