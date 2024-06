Angelica Baraldi, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Martina Nasoni e Alessia Prete a Reality Bites, programma in onda su RDS Next. L’ex gieffina ha parlato della sua storia d’amore con Riccardo Romagnoli e di come è nata la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Angelica ha raccontato le emozioni vissute quando “Ric” è entrato per la prima volta nella Casa per farle una sorpresa: “La sera dell’ingresso di Riccardo nella Casa è stata una delle più emozionanti della mia vita. La cosa che più mi ha colpito di lui è la sua intelligenza, il suo modo di fare, di approcciare i problemi, di risolverli, è una persona fantastica. Quella sera lui si è veramente fidato di me perché è la persona che mi conosce di più al mondo. Lui sa che io riesco ad avere dei rapporti stretti anche con i ragazzi, ed è venuto lì quella sera a rincuorarmi e rassicurarmi. Poi erano due mesi che stavo aspettando una sorpresa, quella sera Ric mi ha fatto rinascere, ha usato delle parole perfette, delle parole impeccabili. Secondo me ha dato un esempio di uomo con principi ed anche un esempio di relazione sana, perché fuori tutti facevano insinuazioni su di me e Mirko, tutti dicevano che a me piaceva Mirko. Ma Ric si fida di me e sa che in realtà non c’era niente. Lui è il mio primo sostenitore, mi appoggia su ogni cosa. E’ successo anche per il GF”.

La Baraldi ha poi svelato il momento in cui è stata contattata dagli autori del Grande Fratello: “Ho ricevuto un messaggio su Instagram e quasi non ci credevo. Mando lo screenshoot a Ric e gli dico ‘non voglio rispondere’, e lui mi dice ‘dai, lasciagli il numero, poi vediamo che succede’. Supero il primo step, mando il video dove mi presento e va bene anche quello, fino ad arrivare che mi dicono ‘Angelica sei dentro, sei stata presa’. Mio padre e mio fratello, io con loro non ci parlavo, a loro non ho detto niente. Ho chiamato mio padre tre giorni prima di entrare nella Casa, ci siamo visti a Modena e gliel’ho detto. Per mio padre e mio fratello è stato un vero shock, perché loro sono molto riservati. La situazione con la mia famiglia è ancora complicata, è un work in progress… E’ ancora un po’ complesso ricostruire il rapporto con mio padre e mio fratello, abbiamo avuto anche una grossa litigata. E’ difficile…”.

Angelica ha poi parlato di aver vissuto una relazione tossica quando aveva 19 anni: “Io venivo da un rapporto tossico, ho vissuto una relazione che mi aveva annullato perché questo ragazzo mi teneva in una bolla. Avevo 19 anni. Sono stata malissimo, ho sofferto anche fisicamente, non dormivo, avevo l’ansia. Lui voleva che io uscissi di casa con magliette semplici, senza scollature, dovevo essere anonima, dovevo uscire struccata, una follia. Sono rimasta traumatizzata e per anni sono rimasta da sola. Poi ne sono uscita, e ti rendi conto che tutto ciò è sbagliato, ti rendi conto che lui vuole solo distruggerti, e questo non è amore. Per me è stato un anno tremendo, però ho aperto gli occhi e ho capito che quello non era amore. L’ho lasciato, non l’ho mai più rivisto, poi sono stata sola tre anni e stavo benissimo nella mia solitudine, fino a quando è arrivato Riccardo all’improvviso. Lui viveva a Reggio Emilia e io a Modena, e ci siamo conosciuti giocando a padel insieme. A settembre di tre anni fa è iniziato tutto, lui mi ha insegnato a darmi valore. Abbiamo deciso di lasciare tutto e di trasferirci a Roma, ed è stata la scelta più bella della mia vita. La vera felicità è quella di condividere qualcosa con qualcuno, condividere le cose con Riccardo mi dà una felicità mai provata prima”.

E ancora: "Se c’era un ragazzo nella Casa da cui sono stata tentata? Mi dispiace deludervi, però no, perché sono talmente legata a Ric che non ho occhi per nessun altro. Ovvio che gli occhi ce l’ho, se vedo un bel ragazzo, dico ‘sì, questo è bono’, però la cosa si ferma lì ad un giudizio estetico, perché io sono troppo felice con Riccardo. Credo sia un riferimento a Mirko, assolutamente no, io e lui siamo lontani anni luce”.

Infine, l'ex gieffina ha tirato una frecciatina a Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: “Quando sono uscita dalla Casa ho scoperto delle bugie che mi hanno raccontato Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, perché prima che uscissi mi avevano nominato e non me l’hanno detto, Max mi aveva detto che non mi aveva nominata, poi in realtà l’aveva fatto. Poi, quando sono stata eliminata Bea mi ha scritto un bigliettino in cui mi ha detto di avermi nominata”.