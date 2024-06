Anita Olivieri, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, la scorsa settimana è tornata a parlare della fine della storia d’amore con Alessio Falsone ai microfoni di Turchesando.

“Con Alessio è stato tutto vero, ci siamo evoluti tanto e dati tanto nel momento in cui ci andava di farlo. Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l’idea che la vita fosse cambiata… E’ stato veramente difficile capire tutto, anche me stesso. Avevo bisogno di riprendermi, di metabolizzare. Fuori è stato tutto bellissimo, poi abbiamo notato differenze nei nostri stili di vita.

Ci sono delle cose che per me sono imprescindibili e lui ha capito che non c’era margine. Motivi caratteriali ma anche il fatto che avessi bisogno di riprendere me stessa. Purtroppo è successo questo, noi continuiamo a sentirci, rimaniamo estremamente legati, ci siamo veramente voluti bene. Lui l’ha presa in modo razionale, ci ha sofferto, ma non c’era margine. Al momento non penso che torneremo insieme. C’erano delle cose, che non posso dire, che non condividevamo”.

L’ex gieffina ha fatto riferimento anche alla pressione scaturita dall’aver chiuso con Edoardo Sanson: “La rottura tra me e Alessio è stata dura anche per noi, diciamo che da un lato, dopo varie settimane, capisco cosa abbia rappresentato per le persone che ci hanno seguito e supportato notte e giorno. Deve essere traumatico, ma le persone si dimenticano che noi non siamo attori, quindi i nostri sentimenti ce li vogliamo tenere anche per noi a volte. Siamo stati molto maturi, fin troppo. Siamo stati per il fatto di essere stati troppo razionali. La nostra relazione è partita con impulsività, ci siamo sentiti e abbiamo fatto tutto quello che volevamo senza limiti […] Nella Casa ti attacchi a quello che trovi, ma io non rinnego niente, rifarei tutto, perché io ho sempre spiegato bene le mie posizioni, l’unico problema era che ero in tv. Fuori io sono sempre stata chiara con l’altra persona, non voglio nominarla perché ho già dato troppa visibilità, sia con Alessio”.

Intanto, nelle ultime ore, l’ex gieffina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel ironico con il quale ha voluto rispondere a chi le ha chiesto come mai sia single nonostante sia una ragazza particolarmente carina. “Così carina sei single? Signora, sono single perché sono pazza, mica perché sono brutta”.