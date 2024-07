Lino Giuliano è stato senza dubbia il protagonista della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island andata in onda lo scorso giovedì. Il barbiere napoletano ha fatto discutere sin da subito per il suo approccio con le tentatrici, in particolare con Maika, e per ciò che è emerso sul web nelle ore successive alla puntata.

Sui social, infatti, sono iniziate a circolare diverse voci circa un presunto tradimento di Lino nei confronti della fidanzata Alessia Pascarella. Inoltre, nelle ultime ore, è emerso un nuovo retroscena: Lino, infatti, ha tentato anche la carriera musicale, costituendo con il fratello il duo I fratelli Giuliano. Al riguardo, lo youtuber Diego Laurenti ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale commenta il video del neomelodico di Lino e di suo fratello dal titolo “Guagliò (Luca il sole di notte)”, girato per le vie del centro storico di Napoli.