Un protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne ha trovato l’amore. Stiamo parlando di Ernesto Russo, arrivato nello studio per corteggiare Ida Platano, salvo poi passare nel parterre Over. L’ex cavaliere ha iniziato a frequentare diverse donne, tra cui anche Barbara De Santi, con la quale non sono mancate le scintille. Nel corso di una diretta su Instagram con Fralof, Ernesto ha rivelato di aver iniziato a frequentare una donna di nome Marta, e di essere ufficialmente fidanzato.

“Frequento una donna, sì dai sono ufficialmente fidanzato. Ho conosciuto questa persona che si chiama Marta che mi piace molto – riporta IsaeChia.it -. Ho trovato l’amore, ci siamo conosciuti a delle serate che faccio, è più piccola, ha 35 anni, io ne ho 48, ma è una ragazza che mi piace molto, sorride sempre, non mette mai tristezza, è festaiola come me, abbiamo tante cose in comune. Stiamo insieme da fine maggio, ci siamo frequentati per un po’. Non è tantissimo, però ha delle belle caratteristiche. Sono stati vergognosi alcuni insulti di certe donne sul suo aspetto fisico, io la trovo bellissima, ma si parla tanto di solidarietà femminile e poi si offende così, ho messo questa foto ed è stato terribile, li avrei bloccati tutti”.