Una nota showgirl, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata vittima di una disavventura in aeroporto. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, che tra le Instagram stories ha pubblicato una sua foto in costume e ha scritto: “Mentre sono qui in aeroporto con ben quattro ore di ritardo, riguardo con piacere le foto di questo week end appena passato in terra sarda”.

Poi, nel pomeriggio, l’ex vippona si è sfogata contro una compagnia aerea “low cost”. Elisabetta ha raccontato di essere rimasta in aeroporto per dieci ore, e ha accusato il personale di Easy Jet di aver trattato lei e gli altri passeggeri come delle bestie.

“Da applausi! Ma che vergogna. Devo dire che viaggiare ormai è sempre più complicato. Io per lavoro o per piacere lo faccio spessissimo, ma rendono la situazione sempre più difficile. Io sono qui in aeroporto da questa mattina le 10, ormai dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui. Ma la cosa grave non è solo l’accumulato ritardo, ma le persone trattate come delle bestie. Come mai? Qui non ci sono stati annunci, nemmeno mezzo avviso. E dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso quindi ancora in attesa senza poterci nemmeno sedere e prendere un po’ di acqua! Vi dovreste vergognare”.